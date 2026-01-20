Ильхам Алиев: Азербайджан и Армения закрыли страницу войны

Азербайджан и Армения приняли решение закрыть страницу войну.

Как сообщает корреспондент Report из Давоса, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на панельной дискуссии в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума.

По его словам, продолжение войны могло привести к очень нехорошим последствиям.

"Я считаю, что все находится в наших руках. Все зависит от вашей повестки, от вашего видения, от стратегического видения будущего. Возвращаясь к теме мира с Арменией и предшествовавших этому 30 лет конфликта, мы действительно пережили крайне тяжелые времена - как государство и как нация: потеря территорий, миллион людей, ставших беженцами и внутренне перемещенными лицами. Но мы не потеряли надежду. Мы не утратили мужество и решимость восстановить справедливость, международное право и наш суверенитет", - отметил он.

Президент подчеркнул, что на восстановление справедливости у Азербайджана ушло 30 лет.

"Международные институты - 30 лет назад, 20 лет назад, 10 лет назад и сейчас - по сути, не изменили своего поведения. Изменились мы. Мы перестали верить в то, что кто-то придёт и решит наши проблемы за нас. Все наши надежды на международное посредничество полностью рухнули. Совет Безопасности ООН - высший международный орган - принял четыре резолюции, требующие вывода армянских войск с нашей территории. Эти резолюции так и остались на бумаге. ОБСЕ и другие международные структуры приняли множество документов, но ни один из них не был реализован до тех пор, пока мы сами не взяли ситуацию в свои руки. И мы это сделали. Мы восстановили справедливость, международное право, наш суверенитет и территориальную целостность, а затем добились мира. После этого мы остановились. И для лидера страны, которая страдала на протяжении 30 лет, остановиться в нужный момент - это чрезвычайно ответственное и важное решение", - отметил он.

Ильхам Алиев добавил: "Я хочу быть с вами и с аудиторией абсолютно откровенным. Мы могли продолжать, но это привело бы к бесконечным войнам, к еще большим страданиям и новым жертвам. Тогда война никогда бы не закончилась. И кто-то должен был ее остановить. Мы приняли решение остановиться. Да, это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана - закрыть эту страницу и воспользоваться возможностями для мира".