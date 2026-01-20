İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    İlham Əliyev: Torpaq itkiləri və milyon məcburi köçkünə baxmayaraq biz ümidimizi itirmədik

    Xarici siyasət
    • 20 yanvar, 2026
    • 19:45
    İlham Əliyev: Torpaq itkiləri və milyon məcburi köçkünə baxmayaraq biz ümidimizi itirmədik
    İlham Əliyev

    Torpaq itirilməsinə və milyon məcburi köçkünlərə baxmayaraq biz ümdimizi itirmədik.

    "Report"un İsveçrəyə ezam olunan müxbiri xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun illik toplantısı çərçivəsində "Avrasiyanın iqtisadi özünəməxsusluğunun müəyyənləşdirilməsi" mövzusunda paneldə deyib.

    Dövlət başçısı qeyd edib ki, Azərbaycan ədaləti bərpa etmək üçün özündə inamı saxlayıb.

    "Hər şey bizim əlimizdədir, o sizin gündəliyinizdən, gələcək üçün baxış strategiyanızdan asılıdır. 10-20-30 il əvvəl beynəlxalq institutların davranışı dəyişməmişdi. Biz dəyişdik. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası ermənilərin bizim ərazilərdən çıxması istiqamətində qətnamələr qəbul etmişdi, ancaq bunların heç biri icra olunmamışdı. Beynəlxalq vasitəçiliyin bütün formaları tamamilə iflasa uğradı. Qətnamələr biz öz ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi özümüz bərpa edənədək icra olunmamışdı və biz lazımi yerdə prosesi dayandırdıq. 30 il əziyyət çəkən ölkənin rəhbəri olaraq vaxtında bu məsələni dayandırmaq çox məsuliyyətıi qərar idi. Kimsə bu prosesi dayandırmalıydı və biz həmin o prosesi dayandırdıq".

    İlham Əliyev vurğulayıb ki, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyinin birgə qərarı bu fəsli yekunlaşdırmağın lazımlığı və sülh imkanlarının axtarışına başlamaq idi:

    "2023-cü ildə silahlı münaqişə mərhələsindən rekord sürətlə danışıqlar mərhələsinə keçdik. 2025-ci ildə Prezident Trampın şahidliyi ilə dünyanın bir nömrəli ofisində münaqişəyə son qoyduq".

    Son xəbərlər

    20:01

    Azərbaycan Prezidenti: Ermənistan istisna olmaqla regionda qonşularla işlək dost münasibəti yarada bilmişik

    Xarici siyasət
    19:52

    Kallas: Qrenlandiyanın suverenliyi ticarət mövzusu deyil

    Digər ölkələr
    19:47

    Vuçiç: Prezident İlham Əliyev mənim dostumdur

    Xarici siyasət
    19:45

    Vaaqn Xaçatryan: Ümid edirəm ki, Azərbaycandan mallar birbaşa Ermənistana daxil olacaq

    Region
    19:45

    İlham Əliyev: Torpaq itkiləri və milyon məcburi köçkünə baxmayaraq biz ümidimizi itirmədik

    Xarici siyasət
    19:41

    Fon der Lyayen: Aİ Qrenlandiya üçün investisiya və müdafiə paketi hazırlayır

    Digər ölkələr
    19:35

    Prezident: Sülh üçün öhdəlik götürülərsə, qısa zaman kəsiyində iki ölkə sülhə nail ola bilir

    Xarici siyasət
    19:34
    Foto

    Avropalı fermerlər Ursula fon der Lyayenin istefasını tələb edirlər

    Digər ölkələr
    19:25

    İlham Əliyev: Avqustda paraflanan sənədin unikallığı onun qanlı münaqişədən cəmi iki il sonra razılaşdırılmasıdır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti