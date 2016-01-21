Баку. 21 января. REPORT.AZ/ 20 января президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с вице-президентом компании Lazard Europe Метью Пигасом.

Как передает Report, президент Ильхам Алиев высоко оценил уровень сотрудничества между Азербайджаном и компанией Lazard Europe.

Глава государства подчеркнул, что для дальнейшего развития этого сотрудничества есть хороший потенциал.

Вице-президент компании Lazard Europe, являющейся финансовым консультантом нашей страны по финансированию проекта "Южный газовый коридор", Метью Пигас отметил, что Азербайджан обладает высоким рейтингом. Он сказал, что проводимые реформы позитивно влияют на имидж страны и в результате расширяют возможности привлечения дополнительных финансовых ресурсов.

В ходе беседы были обсуждены деловые отношения между Азербайджаном и компанией Lazard Europe, состоялся обмен мнениями о потенциальных возможностях сотрудничества в других сферах.