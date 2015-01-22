​Ильхам Алиев встретился в Давосе с руководителем Администрации Президента Ирана

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ 21 января президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с руководителем Администрации Президента Исламской Республики Иран Мохаммадом Нахавендианом.

Как передает Report, на встрече было выражено удовлетворение уровнем двусторонних отношений между нашими странами.

Было отмечено, что успешное развитие связей между двумя странами в период после встречи президентов Азербайджана и Ирана в Давосе в прошлом году вызывает удовлетворение. Стороны отметили, что продуктивные обсуждения по развитию двусторонних отношений, проведенные на встречах глав наших государств в последнее время, сегодня приносят позитивные результаты. К тому же, обе страны активно сотрудничают и поддерживают друг друга в рамках международных организаций.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по различным сферам двусторонних связей, развитию сотрудничества в области энергетики, взаимного инвестирования, нефти, туризма, здравоохранения и в других сферах.