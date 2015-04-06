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    ​Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию

    В честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ 5 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева прибыли с официальным визитом в Королевство Саудовская Аравия.

    Как передает Report, на военном аэродроме Эр-Рияда, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

    Здесь состоялась церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева.

    Главу Азербайджанского государства Ильхама Алиева встретил Хранитель двух святынь, Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

    Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ильхаму Алиеву.

    Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Саудовской Аравии

    Официальные лица государства и правительства Саудовской Аравии были представлены Президенту Ильхаму Алиеву, члены азербайджанской делегации – Хранителю двух святынь, Королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду.

    Затем Хранителем двух святынь, Королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом был дан официальный прием в честь Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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