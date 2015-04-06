​Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ 5 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева прибыли с официальным визитом в Королевство Саудовская Аравия.

Как передает Report, на военном аэродроме Эр-Рияда, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Здесь состоялась церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева.

Главу Азербайджанского государства Ильхама Алиева встретил Хранитель двух святынь, Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ильхаму Алиеву.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Саудовской Аравии

Официальные лица государства и правительства Саудовской Аравии были представлены Президенту Ильхаму Алиеву, члены азербайджанской делегации – Хранителю двух святынь, Королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду.

Затем Хранителем двух святынь, Королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом был дан официальный прием в честь Президента Азербайджана Ильхама Алиева.