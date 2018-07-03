Ильхам Алиев направил Дональду Трампу поздравительное письмо

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту США Дональду Трампу поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Соединенных Штатов Америки – Днем независимости.

Азербайджанскую Республику и Соединенные Штаты Америки связывают отношения дружбы и партнерства. Наши страны тесно и плодотворно сотрудничают в борьбе с региональными вызовами и терроризмом, вопросах безопасности, а также в области экономики.

Особенно значимо наше сотрудничество в энергетической сфере. Поддержка Соединенными Штатами наших нефтегазовых проектов, которые служат диверсификации источников и поставок энергоресурсов, вызывает удовлетворение. А сданный недавно в эксплуатацию Южный газовый коридор является важным вкладом в энергетическую безопасность Европы.

Вместе с тем, нагорно-карабахский конфликт, являющийся самой болезненной проблемой, с которой столкнулась наша страна, все еще не урегулирован. Мы с нетерпением ожидаем дня, когда будут освобождены наши земли, оккупированные Арменией, когда наши беженцы и вынужденные переселенцы вернутся к родным очагам. Поэтому мы возлагаем большие надежды на усилия США, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и лично Ваши усилия, господин президент, в деле мирного и справедливого урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности нашей страны в соответствии с нормами международного права.

В столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному американскому народу – постоянного благополучия и процветания".