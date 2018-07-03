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    Ильхам Алиев направил Дональду Трампу поздравительное письмо

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту США Дональду Трампу поздравительное письмо. 

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Соединенных Штатов Америки – Днем независимости.

    Азербайджанскую Республику и Соединенные Штаты Америки связывают отношения дружбы и партнерства. Наши страны тесно и плодотворно сотрудничают в борьбе с региональными вызовами и терроризмом, вопросах безопасности, а также в области экономики.

    Особенно значимо наше сотрудничество в энергетической сфере. Поддержка Соединенными Штатами наших нефтегазовых проектов, которые служат диверсификации источников и поставок энергоресурсов, вызывает удовлетворение. А сданный недавно в эксплуатацию Южный газовый коридор является важным вкладом в энергетическую безопасность Европы.

    Вместе с тем, нагорно-карабахский конфликт, являющийся самой болезненной проблемой, с которой столкнулась наша страна, все еще не урегулирован. Мы с нетерпением ожидаем дня, когда будут освобождены наши земли, оккупированные Арменией, когда наши беженцы и вынужденные переселенцы вернутся к родным очагам. Поэтому мы возлагаем большие надежды на усилия США, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и лично Ваши усилия, господин президент, в деле мирного и справедливого урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности нашей страны в соответствии с нормами международного права.

    В столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному американскому народу – постоянного благополучия и процветания".

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