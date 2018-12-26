Ильхам Алиев: Каждая встреча с Владимиром Путиным в этом году давала результат

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ «Каждая встреча с Президентом Владимиром Владимировичем Путиным в 2018 году давала результат».

Как передает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

«Да, вы правы. В этом году российско-азербайджанские отношения развивались очень стремительно. Наши отношения в принципе характеризуются очень динамичным развитием, стабильностью, предсказуемостью. Мы - добрые соседи и надежные друзья. Это было доказано не раз, и этот высокий уровень доверия, в первую очередь, и политического взаимодействия способствует осуществлению многих проектов. Вы правильно отметили, с Президентом Владимиром Владимировичем Путиным мы встречались 6 раз, в том числе и в рамках моего официального визита в Россию, и его визита в Азербайджан, а также на международных мероприятиях. Каждая из этих встреч давала результат. Мы очень серьезно подошли к вопросу увеличения товарооборота, были выработаны дорожные карты по развитию разных направлений взаимодействия. Я рад, что сегодня как азербайджанские инвесторы, так и российские инвестируют в экономики наших стран. Создаются очень льготные условия для увеличения товарооборота, для создания совместных производств. Российские банки в большом объеме, на сотни миллионов долларов финансируют важные индустриальные проекты в Азербайджане. Это показатель наших отношений и также показатель того, что Азербайджан является именно той страной, где банки не боятся потерять деньги. Мы всегда отвечаем за все свои обязательства», - заявил Президент Ильхам Алиев.

«Мы определили планы на 2019 год. Буквально недавно в Москве состоялось очередное заседание российско-азербайджанской межправительственной комиссии. Также в этом году в присутствии президентов России и Азербайджана в Баку состоялся российско-азербайджанский межрегиональный форум. То есть, это тоже важное направление нашего сотрудничества - активное взаимодействие с российскими регионами и выстраивание торгово-экономических отношений с ними. Я думаю, что серьезный толчок двусторонней торговле дадут наши совместные транспортные инициативы. Проект «Север-Юг» уже реализуется. Только в этом году мы видим десятикратный рост транзита через Азербайджан из России и в Россию, в том числе и наши грузоотправители активно пользуются этой транспортной артерией. То есть, мы комплексно подходим к нашим отношениям. Фундамент – это наша историческая дружба. На этом фундаменте мы построили очень серьезную базу политических отношений и имеем четкое понимание по развитию торгово-экономических, транспортных, энергетических отношений, конечно же, отношений в гуманитарной сфере. Я должен сказать, что россияне занимают первое место по количеству туристов в Азербайджан.

В этом году более 800 тысяч россиян посещают нашу страну и чувствуют себя очень комфортно, как дома. Так что наши отношения очень насыщены и, я думаю, являются хорошим примером, как должны строить отношения соседи», - подчеркнул глава государства.