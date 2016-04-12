​Ильхам Алиев: Азербайджан решительно настроен на проведение серьезных экономических реформ

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию Американской торговой палаты в Азербайджане.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что компании, являющиеся членами Палаты, на протяжении многих лет функционируют в нашей стране и вносят большой вклад в экономическое развитие Азербайджана. Отметив, что Американская торговая палата в Азербайджане была создана 20 лет назад, глава государства сказал, что это совпало с периодом начала стремительного экономического роста в нашей стране.

Вспомнив свой недавний успешный визит в США, президент Ильхам Алиев отметил, что принял участие в Саммите по ядерной безопасности, встретился с политическим руководством, вице-президентом, государственным секретарем Соединенных Штатов, на этих встречах обсуждались вопросы, связанные с политикой, экономикой, энергетической безопасностью, в том числе деятельностью Американской торговой палаты в Азербайджане. Говоря о предстоящих планах, глава государства подчеркнул, что он регулярно проводит встречи с бизнес-общественностью Азербайджана. Президент Ильхам Алиев отметил, что резкое падение цен на нефть актуализировало проведение еще большей работы, связанной с реформами. Ни одна из развитых стран не богата нефтью и газом. Однако эти страны, развиваясь благодаря инновациям, бизнес-среде, технологиям, сумели превратиться в ведущие силы мира.

"Азербайджан решительно настроен на проведение серьезных экономических реформ", - сказал президент Ильхам Алиев, отметив, что снижение зависимости нашей страны от нефти и газа и диверсификация экономики являются вопросом номер один. Он сообщил, что за последние десять лет было открыто более одного миллиона постоянных рабочих мест, развивалась региональная инфраструктура, создан промышленный потенциал. Однако этого недостаточно, и в ненефтяном секторе есть необходимость в более значительном росте.

Глава государства сказал, что в связи с положительной демографической ситуацией в Азербайджане ежегодно необходимо создавать десятки тысяч новых рабочих мест, и этот процесс должен осуществляться в увязке с реформами в образовании. Потому что в будущем в сферах, где правительство планирует экономическую активность, потребуется больше специалистов. Президент Ильхам Алиев сообщил, что снижение зависимости от импорта является приоритетным вопросом, девальвация национальной валюты волей-неволей влияет на инфляцию, однако это позволяет стимулировать местное производство, конкурентность которого постепенно растет. Отметив, что осуществляются серьезные меры для стимулирования экспорта и упрощения предпринимательской деятельности, глава государства подчеркнул, что хотел бы услышать предложения Американской торговой палаты в Азербайджане о том, какие еще шаги можно предпринять для создания экспортно направленной экономики.

Президент Ильхам Алиев сообщил, что дальнейшее улучшение бизнес- и инвестиционной среды находится в настоящее время в центре внимания, в нашей стране имеются хорошие возможности для бизнеса, Азербайджан полон решимости добиться развития во всех сферах экономики. Глава государства подчеркнул, что уделяется внимание развитию сельского хозяйства, высоких технологий, туризма, отметил, что занятость всегда является ключевым вопросом повестки дня.

Выступившие затем посол США в Азербайджане Роберт Секута, представитель компании Ernst and Young Ильгар Велиев, первый вице-президент Американской торговой палаты в Азербайджане и представитель компании Societe Generale в нашей стране Тейба Гулиева, представитель компании Holcim Росен Папазов, представитель азербайджанского офиса ООО Deloitte and Touche Нурлан Керимов, представитель компании PWC Мовлан Пашаев, региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гордон Биррел выдвинули различные предложения.

Президент Ильхам Алиев в заключительной речь сказал, что все прозвучавшие предложения будут обобщены. Глава государства отметил, что будет усилена поддержка малому и среднему предпринимательству и этому вопросу будет уделяться особое внимание. Подчеркнув в своем выступлении важность контроля над финансовым и банковским сектором, президент Ильхам Алиев выразил признательность за высказывания о позитивных переменах в таможенной и налоговой системах. Коснувшись деятельности "ASAN xidmət", глава государства довел до внимания, что круг его охвата будет расширен. "Это означает прозрачность, услуги, культуру, нулевую коррупцию и нулевую бюрократию", - сказал президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что "ASAN" является брендом Азербайджана.