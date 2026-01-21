Игорь Гарафулич назначен временным координатором-резидентом ООН в Азербайджане

ООН назначила исполняющего обязанности временного координатора-резидента в Азербайджане.

Как передает Report, об этом говорится на сайте ООН.

Отмечается, что временным координатором-резидентом назначен Игорь Гарафулич. Он будет исполнять свои обязанности на этом посту до 1 июля 2026 года.

Бывший координатор-резидент ООН в Азербайджане Владанка Андреева завершила свою миссию в стране 8 января 2026 года.

До нынешнего назначения Гарафулич в разные годы исполнял обязанности временного координатора-резидента ООН в Парагвае, координатора-резидента ООН в Перу и Гондурасе. Он также занимал ряд руководящих должностей в Программе развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

До прихода в ООН Гарафулич занимал должность губернатора столичного региона Сантьяго с 2008 по 2010 год, курируя развитие инфраструктуры, региональные инвестиции и безопасность чилийской столицы.

Гарафулич имеет степень магистра государственной политики Оксфордского университета и степень магистра экономики Университета Чили. Помимо испанского, он свободно владеет английским, шведским и португальским языками.