Игорь Гарафулич назначен временным координатором-резидентом ООН в Азербайджане

    ООН назначила исполняющего обязанности временного координатора-резидента в Азербайджане.

    Как передает Report, об этом говорится на сайте ООН.

    Отмечается, что временным координатором-резидентом назначен Игорь Гарафулич. Он будет исполнять свои обязанности на этом посту до 1 июля 2026 года.

    Бывший координатор-резидент ООН в Азербайджане Владанка Андреева завершила свою миссию в стране 8 января 2026 года.

    До нынешнего назначения Гарафулич в разные годы исполнял обязанности временного координатора-резидента ООН в Парагвае, координатора-резидента ООН в Перу и Гондурасе. Он также занимал ряд руководящих должностей в Программе развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

    До прихода в ООН Гарафулич занимал должность губернатора столичного региона Сантьяго с 2008 по 2010 год, курируя развитие инфраструктуры, региональные инвестиции и безопасность чилийской столицы.

    Гарафулич имеет степень магистра государственной политики Оксфордского университета и степень магистра экономики Университета Чили. Помимо испанского, он свободно владеет английским, шведским и португальским языками.

    İqor Qarafuliç BMT-nin Azərbaycandakı müvəqqəti rezident əlaqələndiricisi təyin edilib
    UN appoints Igor Garafulic as its interim resident coordinator in Azerbaijan

