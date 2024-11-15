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IDEA и Clean Air Fund организовали панельные дискуссии в рамках COP29

IDEA и Clean Air Fund организовали панельные дискуссии в рамках COP29 Общественное объединение IDEA (Международный диалог по защите окружающей среды) в партнерстве с Фондом Clean Air Fund (CAF) в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) в азербайджанском павильоне была органи
Внешняя политика
15 ноября 2024 г. 21:56
IDEA и Clean Air Fund организовали панельные дискуссии в рамках COP29

Общественное объединение IDEA (Международный диалог по защите окружающей среды) в партнерстве с Фондом Clean Air Fund (CAF) в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) в азербайджанском павильоне была организована панельная дискуссия на тему "Важность чистого воздуха для здоровья детей и новорожденных".

Как сообщает Report, выступившая на открытии мероприятия вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева отметила вклад, который могут внести дебаты в дело охраны здоровья детей.

Подчеркнув, что в результате проблемы загрязнения воздуха ежегодно гибнут миллионы людей, Лейла Алиева отметила, что глобальная солидарность и использование устойчивых технологий играют важную роль в устранении указанной проблемы.

Затем Лейла Алиева проинформировала участников мероприятия о мерах, принимаемых Азербайджанской Республикой, в том числе о шагах, предпринятых в направлении расширения использования экологически чистого общественного транспорта, гибридных и электромобилей.

Лейла Алиева, говоря о различных проектах и мероприятиях, реализуемых Общественным объединением IDEA, отметила, что за последние 13 лет по инициативе организации было посажено более 5 млн деревьев. До сведения участников панельной дискуссии было доведено, что в рамках проекта «Школьные сады» во дворах 300 школ, расположенных в городе Баку и регионах, было посажено более 20 тыс. деревьев.

Отметим, что в мероприятии приняли также участие министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, главный исполнительный директор CAF Джейн Берстон, руководитель Глобальной программы "Здоровая окружающая среда для здоровых детей" Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Абхит Соломон, вице-президент Фонда Ботнар, член правления организации Partnership for Maternal, Newborn & Child Health Флавия Бустрео и молодой активист по защите окружающей среды Франциско Вера.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 çərçivəsində IDEA və “Clean Air Fund” tərəfindən panel müzakirələri təşkil olunub

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