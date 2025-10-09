ICMP: Вашингтонская декларация важна для определения судьбы пропавших без вести лиц

Вашингтонская декларация очень важна для определения судьбы пропавших без вести лиц.

Как сообщает Report, об этом заявила генеральный директор Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) Кэтрин Бомбергер на международной конференции в Баку на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц".

По ее словам, во время конфликтов останки одного человека зачастую могут быть захоронены в пяти разных местах, поэтому анализ ДНК необходим для идентификации личности:

"Сотрудничество с семьями пропавших без вести лиц является основным условием для определения их судьбы. Второй важный момент - это межведомственное сотрудничество. Оно должно осуществляться как на местном, так и на международном уровне. Также важно сотрудничество с техническими организациями, потому что технологии нам очень помогают. Наряду с этим, генетические исследования имеют важное значение".

Бомбергер, говоря о парафировании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, отметила, что это также очень важно с точки зрения определения судьбы пропавших без вести лиц:

"Статья 9 совместной декларации посвящена вопросу пропавших без вести лиц, что является очень важным продвижением для будущей деятельности".