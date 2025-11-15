Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ибрагимов: Ряд стран проявляют большой интерес к участию в зеленом энергокоридоре ЦА-Азербайджан

    Внешняя политика
    • 15 ноября, 2025
    • 14:24
    Ибрагимов: Ряд стран проявляют большой интерес к участию в зеленом энергокоридоре ЦА-Азербайджан

    Число участников проекта "Коридор Зеленой энергии Центральная Азия -Азербайджан" в ближайшее время может расшириться.

    Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил журналистам глава Центра Энергетической дипломатии и геополитики Института перспективный международных исследований Узбекистана Хайотжон Ибрагимов.

    "На самом деле, есть интерес у различных стран в участии нашем в этом проекте, поскольку, опять же, есть тенденция в увеличении потребности электроэнергии. И, естественно, страны, которые видят перспективы, расчеты свои проводят, они заинтересованы в участии в этом проекте. Я думаю, что в ближайшее время мы будем наблюдать как раз за официальным анонсированием присоединения к этому проекту остальных участников",- сказал он, отвечая на вопрос Report.

    Новость дополняется...

