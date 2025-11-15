Ибрагимов: Ряд стран проявляют большой интерес к участию в зеленом энергокоридоре ЦА-Азербайджан

Число участников проекта "Коридор Зеленой энергии Центральная Азия -Азербайджан" в ближайшее время может расшириться.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил журналистам глава Центра Энергетической дипломатии и геополитики Института перспективный международных исследований Узбекистана Хайотжон Ибрагимов.

"На самом деле, есть интерес у различных стран в участии нашем в этом проекте, поскольку, опять же, есть тенденция в увеличении потребности электроэнергии. И, естественно, страны, которые видят перспективы, расчеты свои проводят, они заинтересованы в участии в этом проекте. Я думаю, что в ближайшее время мы будем наблюдать как раз за официальным анонсированием присоединения к этому проекту остальных участников",- сказал он, отвечая на вопрос Report.

Новость дополняется...