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Хуоре Тевопе: Обретя суверенитет, Французская Полинезия сможет сохранить свое уникальное наследие

Хуоре Тевопе: Обретя суверенитет, Французская Полинезия сможет сохранить свое уникальное наследие Хуоре Тевопе: Обретя суверенитет, Французская Полинезия сможет сохранить свое уникальное наследие
Внешняя политика
30 мая 2024 г. 16:29
Хуоре Тевопе: Обретя суверенитет, Французская Полинезия сможет сохранить свое уникальное наследие

Народ Французской Полинезии хочет пользоваться возможностями свободы и демократии.

Как сообщает Report, об этом сказал зампредседателя комиссии по образованию, молодежи и спорту Ассамблеи Французской Полинезии Хуоре Тевопе на конференции на тему "Право на деколонизацию Французской Полинезии - вызовы и перспективы" в Милли Меджлисе.

"Мы ждем поддержки от Азербайджана и международного сообщества. Обретение суверенитета позволит нам сохранить свое уникальное наследие и защитить интересы народа", - сказал он.

Тевопе подчеркнул, что молодежь Французской Полинезии в возрасте от 17 до 25 лет покидает родину из-за сложных экономических условий: "Они отправляются во Францию и вступают в ряды французской армии. А это создает серьезную угрозу стратегическим интересам нашего народа. Все это также оказало серьезное влияние на рынок труда, социальную демографическую ситуацию”, - сказал он.

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Версия на английском языке French Polynesia aims to harness democratic freedoms for progress
Версия на азербайджанском языке Fransız Polineziyası təmsilçisi: Azadlıq və demokratiyanın yaradacağı imkanlardan istifadə etmək istəyirik

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