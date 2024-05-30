Хуоре Тевопе: Обретя суверенитет, Французская Полинезия сможет сохранить свое уникальное наследие

Хуоре Тевопе: Обретя суверенитет, Французская Полинезия сможет сохранить свое уникальное наследие

Народ Французской Полинезии хочет пользоваться возможностями свободы и демократии.

Как сообщает Report, об этом сказал зампредседателя комиссии по образованию, молодежи и спорту Ассамблеи Французской Полинезии Хуоре Тевопе на конференции на тему "Право на деколонизацию Французской Полинезии - вызовы и перспективы" в Милли Меджлисе.

"Мы ждем поддержки от Азербайджана и международного сообщества. Обретение суверенитета позволит нам сохранить свое уникальное наследие и защитить интересы народа", - сказал он.

Тевопе подчеркнул, что молодежь Французской Полинезии в возрасте от 17 до 25 лет покидает родину из-за сложных экономических условий: "Они отправляются во Францию и вступают в ряды французской армии. А это создает серьезную угрозу стратегическим интересам нашего народа. Все это также оказало серьезное влияние на рынок труда, социальную демографическую ситуацию”, - сказал он.