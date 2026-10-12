Хун Манет: Азербайджан и Камбоджа сотрудничают в сферах обороны, безопасности и образования
- 12 октября, 2026
- 12:38
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Азербайджан и Камбоджа поддерживают отношения в сферах обороны, безопасности и образования.
Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет, выступая в Баку с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
По его словам, стороны также договорились укреплять сотрудничество в многостороннем формате, в том числе на международных площадках.
"На многостороннем уровне мы подтвердили приверженность нашим общим целям. Камбоджа и Азербайджан имеют опыт взаимодействия в рамках международных площадок, в том числе в контексте отношений с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Сегодня мировая обстановка становится все более сложной, а взаимодействие между регионами и странами приобретает особое значение, особенно на международном уровне. В этих условиях стремление Камбоджи и Азербайджана укреплять сотрудничество будет способствовать развитию многостороннего взаимодействия", - добавил он.