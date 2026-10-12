İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Kambocanın Baş naziri: Azərbaycanla müdafiə, təhlükəsizlik, təhsil sahələrində münasibətlər mövcuddur

    Xarici siyasət
    • 12 oktyabr, 2026
    • 12:28
    Kambocanın Baş naziri: Azərbaycanla müdafiə, təhlükəsizlik, təhsil sahələrində münasibətlər mövcuddur

    Azərbaycanla müdafiə, təhlükəsizlik, təhsil sahələrində münasibətlər mövcuddur.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikri Kambocanın Baş naziri Hun Manet Prezident İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında səsləndirib.

    Baş nazir çoxtərəfli səviyyədə həmçinin beynəlxalq platformalarda münasibətləri gücləndirməyi razılaşdıqlarını da bildirib.

    "Çoxtərəfli səviyyədə biz ümumi məqsədlərimizə sadiqliyimizi təsdiqlədik. Kamboca və Azərbaycan beynəlxalq platformalar çərçivəsində, o cümlədən Cənub-Şərqi Asiya Dövlətləri Assosiasiyası (ASEAN) ilə münasibətlər kontekstində qarşılıqlı fəaliyyət təcrübəsinə malikdir. Bu gün dünyadakı vəziyyət getdikcə daha da mürəkkəbləşir, regionlar və ölkələr arasında qarşılıqlı fəaliyyət isə xüsusilə beynəlxalq səviyyədə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu şəraitdə Kamboca və Azərbaycanın əməkdaşlığı möhkəmləndirmək istəyi çoxtərəfli qarşılıqlı fəaliyyətin inkişafına töhfə verəcək", - o əlavə edib.

    İlham Əliyev Hun Manet Kamboca Krallığı
    Хун Манет: Азербайджан и Камбоджа сотрудничают в сферах обороны, безопасности и образования
    Prime Minister of Cambodia: Relations exist with Azerbaijan in defense, security, and education
    MiniBoss
    MiniBoss

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