Хроника Западного Азербайджана: как армяне убивали нерожденных азербайджанцев

Представлена очередная программа в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".
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Он рассказал о проводимой армянами политике этнической чистки, депортациях, искусственных препятствиях, созданных для местных жителей, терроризме и геноциде против азербайджанцев, и на основе своих исследований доказал, что в Западном Азербайджане были армянизированы исконно огузские топонимы.
Профессор вспомнил события, которые он пережил в средней школе села Тохулджа Гейчинского района, которой он когда-то руководил, а также в городе Ереване, где он получил высшее образование, рассказал об историческом значении встречи президента Ильхама Алиева с общественностью Западного Азербайджана.
И.Байрамов сказал, что государство под названием Армения было основано на исторических землях Азербайджана, и он уверен, что азербайджанцы вернутся на родную землю.
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