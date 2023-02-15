Хроника Западного Азербайджана: как армяне убивали нерожденных азербайджанцев

Представлена очередная программа в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".

Представлена очередная программа в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".

Как сообщает Report , на этот раз гостем передачи стал депортированный из Гейчинского района в 1988 году доктор филологических наук, профессор, заведующий научно-организационной отделом Азербайджанского государственного педагогического университета Ибрагим Байрамов. Он рассказал об истории, научно-образовательной среде и политической картине в Западном Азербайджане.

Он рассказал о проводимой армянами политике этнической чистки, депортациях, искусственных препятствиях, созданных для местных жителей, терроризме и геноциде против азербайджанцев, и на основе своих исследований доказал, что в Западном Азербайджане были армянизированы исконно огузские топонимы.

Профессор вспомнил события, которые он пережил в средней школе села Тохулджа Гейчинского района, которой он когда-то руководил, а также в городе Ереване, где он получил высшее образование, рассказал об историческом значении встречи президента Ильхама Алиева с общественностью Западного Азербайджана.

И.Байрамов сказал, что государство под названием Армения было основано на исторических землях Азербайджана, и он уверен, что азербайджанцы вернутся на родную землю.

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