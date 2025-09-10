Хикмет Гаджиев и Кристофер Ландау обсудили отношения Азербайджана и США
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился в Вашингтоне с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау.
Как передает Report, об этом сообщает посольство Азербайджана в США.
Сообщается, что стороны обсудили стратегические отношения Азербайджана и США, а также региональные вопросы.
As a follow-up to historic meeting between President Aliyev @azpresident and President Trump @POTUS— Azerbaijan Embassy US (@azembassyus) September 10, 2025
In-depth discussions of 🇦🇿🇺🇸 strategic relations, regional and global affairs between @HikmetHajiyev and Deputy Secretary of State @ChrisLandauUSA took place in Washington DC. pic.twitter.com/WkWpceNdTe
