    Хикмет Гаджиев и Кристофер Ландау обсудили отношения Азербайджана и США

    Внешняя политика
    • 10 сентября, 2025
    • 17:16
    Хикмет Гаджиев и Кристофер Ландау обсудили отношения Азербайджана и США

    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился в Вашингтоне с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау.

    Как передает Report, об этом сообщает посольство Азербайджана в США.

    Сообщается, что стороны обсудили стратегические отношения Азербайджана и США, а также региональные вопросы.

    Азербайджан США Хикмет Гаджиев
    Hikmət Hacıyev və Kristofer Landau Azərbaycan-ABŞ münasibətlərini müzakirə edib
    Hikmat Hajiyev, Christopher Landau discuss Azerbaijan-US relations

