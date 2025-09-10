İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    Hikmət Hacıyev və Kristofer Landau Azərbaycan-ABŞ münasibətlərini müzakirə edib

    • 10 sentyabr, 2025
    • 17:20
    Hikmət Hacıyev və Kristofer Landau Azərbaycan-ABŞ münasibətlərini müzakirə edib

    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Vaşinqtonda ABŞ dövlət katibinin müavini Kristofer Landau ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirliyi məlumat yayıb.

    Tərəflər Azərbaycan və ABŞ arasında strateji münasibətləri, eləcə də regional məsələləri müzakirə ediblər.

    Хикмет Гаджиев и Кристофер Ландау обсудили отношения Азербайджана и США
    Hikmat Hajiyev, Christopher Landau discuss Azerbaijan-US relations

