Hikmət Hacıyev və Kristofer Landau Azərbaycan-ABŞ münasibətlərini müzakirə edib
Xarici siyasət
- 10 sentyabr, 2025
- 17:20
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Vaşinqtonda ABŞ dövlət katibinin müavini Kristofer Landau ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirliyi məlumat yayıb.
Tərəflər Azərbaycan və ABŞ arasında strateji münasibətləri, eləcə də regional məsələləri müzakirə ediblər.
As a follow-up to historic meeting between President Aliyev @azpresident and President Trump @POTUS— Azerbaijan Embassy US (@azembassyus) September 10, 2025
In-depth discussions of 🇦🇿🇺🇸 strategic relations, regional and global affairs between @HikmetHajiyev and Deputy Secretary of State @ChrisLandauUSA took place in Washington DC. pic.twitter.com/WkWpceNdTe
