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Хикмет Гаджиев: Сотрудничество между Азербайджаном и Израилем не направлено против третьих стран

Хикмет Гаджиев: Сотрудничество между Азербайджаном и Израилем не направлено против третьих стран Сотрудничество между Азербайджаном и Израилем направлено на благо двух стран, а не против какой-либо третьей.
Внешняя политика
7 сентября 2023 г. 15:58
Хикмет Гаджиев: Сотрудничество между Азербайджаном и Израилем не направлено против третьих стран

Сотрудничество между Азербайджаном и Израилем направлено на благо двух стран, а не против какой-либо третьей.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в интервью израильскому международному телеканалу i24NEWS.

По словам Х. Гаджиева, Азербайджан ведет независимую внешнюю политику и самостоятельно выбирает себе друзей. Это касается, в том числе, и двустороннего сотрудничества, которое на благо обеих сторон.

"Прежде всего, это сотрудничество на благо двух стран и двух народов, и этому есть историческая подоплека. Именно такое сотрудничество и дружба между еврейским и азербайджанским народами заложены в наших ДНК", - сказал Гаджиев.

По его словам, евреи, проживающие в Азербайджане являются нашими братьями и сестрами: "Мы гордимся тем, что еврейская община является такой инклюзивной и неотъемлемой частью азербайджанского общества, и мы также гордимся тем, что в истории Азербайджана не было ни одного случая антисемитизма".

Х.Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан ценит вклад еврейской общины в расцвет азербайджанской культуры и государственности, причем не только сегодня, но и в прошлом.

Многочисленное еврейское сообщество страны является важной основой для дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, для дальнейшего углубления этих отношений благодаря связям между людьми, человеческим контактам между гражданами наших стран, заявил помощник президента.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “Azərbaycanla İsrail arasında əməkdaşlıq üçüncü ölkələrə qarşı yönəlməyib”
Версия на английском языке Hajiyev: Azerbaijan-Israel co-op not directed against third countries

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