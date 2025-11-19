Хикмет Гаджиев обсудил с замгоссекретаря США мирный процесс между Баку и Ереваном

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил нормализацию отношений между Баку и Ереваном с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер.

Как сообщает Report, об этом Гаджиев написал на своей странице в соцсети Х.

"Рад встрече с делегацией США во главе с Элисон Хукер, заместителем государственного секретаря по политическим вопросам. Наши обсуждения охватили широкий круг вопросов, включая продвижение армяно-азербайджанской мирной повестки и реализацию инициатив по укреплению регионального взаимодействия. Мы также обменялись мнениями по ключевым региональным и глобальным событиям, подтвердив дух стратегического партнерства между Азербайджаном и США", - отметил помощник президента Азербайджана.