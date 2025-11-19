Хикмет Гаджиев обсудил с замгоссекретаря США мирный процесс между Баку и Ереваном
- 19 ноября, 2025
- 16:33
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил нормализацию отношений между Баку и Ереваном с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер.
Как сообщает Report, об этом Гаджиев написал на своей странице в соцсети Х.
"Рад встрече с делегацией США во главе с Элисон Хукер, заместителем государственного секретаря по политическим вопросам. Наши обсуждения охватили широкий круг вопросов, включая продвижение армяно-азербайджанской мирной повестки и реализацию инициатив по укреплению регионального взаимодействия. Мы также обменялись мнениями по ключевым региональным и глобальным событиям, подтвердив дух стратегического партнерства между Азербайджаном и США", - отметил помощник президента Азербайджана.
Pleased to meet with the United States delegation led by Allison Hooker, Under Secretary of State for Political Affairs. Our discussions covered a wide range of issues, including the advancement of the Armenia–Azerbaijan peace agenda and the implementation of regional… pic.twitter.com/NPg6JLz6Ng— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 19, 2025