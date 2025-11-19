Hikmət Hacıyev və Alison Huker Azərbaycanla ABŞ arasında strateji tərəfdaşlığı müzakirə edib
- 19 noyabr, 2025
- 16:35
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev ABŞ Dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Alison Hukerlə görüşüb və Azərbaycanla ABŞ arasında strateji tərəfdaşlığı müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, Hikmət Hacıyev bu barədə özünün "X" sosial media hesabında paylaşım edib.
"Alison Hukerin rəhbərlik etdiyi Birləşmiş Ştatlar nümayəndə heyəti ilə görüşməkdən məmnun oldum. Müzakirələrimiz Ermənistan–Azərbaycan sülh gündəminin irəlilədilməsi və regional əlaqə layihələrinin icrası da daxil olmaqla geniş məsələləri əhatə etdi. Həmçinin regional və qlobal proseslər barədə fikir mübadiləsi apardıq və Azərbaycanla ABŞ arasında strateji tərəfdaşlıq ruhunu bir daha təsdiqlədik", -paylaşımda qeyd olunub.
Pleased to meet with the United States delegation led by Allison Hooker, Under Secretary of State for Political Affairs. Our discussions covered a wide range of issues, including the advancement of the Armenia–Azerbaijan peace agenda and the implementation of regional… pic.twitter.com/NPg6JLz6Ng— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 19, 2025