    Hikmət Hacıyev və Alison Huker Azərbaycanla ABŞ arasında strateji tərəfdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 19 noyabr, 2025
    • 16:35
    Hikmət Hacıyev və Alison Huker Azərbaycanla ABŞ arasında strateji tərəfdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev ABŞ Dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Alison Hukerlə görüşüb və Azərbaycanla ABŞ arasında strateji tərəfdaşlığı müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, Hikmət Hacıyev bu barədə özünün "X" sosial media hesabında paylaşım edib.

    "Alison Hukerin rəhbərlik etdiyi Birləşmiş Ştatlar nümayəndə heyəti ilə görüşməkdən məmnun oldum. Müzakirələrimiz Ermənistan–Azərbaycan sülh gündəminin irəlilədilməsi və regional əlaqə layihələrinin icrası da daxil olmaqla geniş məsələləri əhatə etdi. Həmçinin regional və qlobal proseslər barədə fikir mübadiləsi apardıq və Azərbaycanla ABŞ arasında strateji tərəfdaşlıq ruhunu bir daha təsdiqlədik", -paylaşımda qeyd olunub.

    Хикмет Гаджиев обсудил с замгоссекретаря США мирный процесс между Баку и Ереваном
    Hikmat Hajiyev, Allison Hooker mull Baku-Yerevan peace process

