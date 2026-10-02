Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Хикмет Гаджиев: Присоединение Азербайджана к формату C5+1 означает возвращение к своим корням

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2026
    • 09:38
    Хикмет Гаджиев: Присоединение Азербайджана к формату C5+1 означает возвращение к своим корням

    Присоединение Азербайджана к формату "C5+1" означает возвращение страны к своим корням.

    Как сообщает Report, об этом помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

    По его словам, официальный Баку приветствует единогласное решение стран Центральной Азии о присоединении Азербайджана к Консультативному совещанию глав государств Центральной Азии.

    "Я всегда говорю, что в переносном смысле это не просто вопрос математики - "пять плюс один", то есть присоединение Азербайджана к центральноазиатскому клубу. Это вопрос "химии" - своего рода вливания, и Азербайджан возвращается к своим корням", - сказал Гаджиев.

    Он отметил, что сотрудничество охватывает отношения, экономику, торговлю, бизнес и, что особенно важно, взаимосвязанность.

    "Азербайджан, как и страны Центральной Азии, не имеет выхода к мировому океану, поэтому мы активно работаем над созданием новых транспортных связей. Исходя из этих параметров, я думаю, что вместе с нашими центральноазиатскими друзьями и партнерами мы пытаемся полностью изменить транспортную и коммуникационную архитектуру", - отметил помощник президента.

    По словам Гаджиева, взаимосвязанность для Азербайджана - это не просто транспортировка грузов из одной точки в другую, а вопрос геополитического значения.

    "Мы находимся в самом центре Евразийского континента. Азербайджан и страны Центральной Азии создают новые связи, начинающиеся от Китая и простирающиеся до Запада, и в обратном направлении. Я думаю, что сейчас наша страна играет здесь ключевую роль, исходя из ряда важных факторов", - добавил он.

    Хикмет Гаджиев Региональный форум CAMCA 2026 Центральная Азия и Азербайджан (C5+1)
    Hikmət Hacıyev: C5+1 formatına qoşulmaq Azərbaycanın öz köklərinə qayıtması deməkdir
    Hajiyev: Azerbaijan's joining C5+1 format signifies return to its roots
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:23

    Двум гражданам Ирана предъявлены обвинения в подготовке теракта в Манчестере

    Другие страны
    04:53

    МВФ одобрил продление кредитной программы для Боливии на три года

    Другие страны
    04:16

    UKMTO: У берегов Омана атакован нефтяной танкер

    Другие страны
    04:05

    Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря

    Другие страны
    03:44

    Сегодня отмечается День сотрудничества тюркских государств

    Внешняя политика
    03:07

    Трамп: США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топлива

    Другие страны
    02:39

    Bloomberg: Пентагон сократит выплаты военным киберспециалистам

    Другие страны
    02:21

    Обсуждено развитие стратегических связей между Азербайджаном и Сербией

    Внешняя политика
    01:50

    В России заключенный застрелил в поезде конвоира во время этапирования

    В регионе
    Лента новостей