Хикмет Гаджиев: Присоединение Азербайджана к формату C5+1 означает возвращение к своим корням

Присоединение Азербайджана к формату "C5+1" означает возвращение страны к своим корням.

Как сообщает Report, об этом помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

По его словам, официальный Баку приветствует единогласное решение стран Центральной Азии о присоединении Азербайджана к Консультативному совещанию глав государств Центральной Азии.

"Я всегда говорю, что в переносном смысле это не просто вопрос математики - "пять плюс один", то есть присоединение Азербайджана к центральноазиатскому клубу. Это вопрос "химии" - своего рода вливания, и Азербайджан возвращается к своим корням", - сказал Гаджиев.

Он отметил, что сотрудничество охватывает отношения, экономику, торговлю, бизнес и, что особенно важно, взаимосвязанность.

"Азербайджан, как и страны Центральной Азии, не имеет выхода к мировому океану, поэтому мы активно работаем над созданием новых транспортных связей. Исходя из этих параметров, я думаю, что вместе с нашими центральноазиатскими друзьями и партнерами мы пытаемся полностью изменить транспортную и коммуникационную архитектуру", - отметил помощник президента.

По словам Гаджиева, взаимосвязанность для Азербайджана - это не просто транспортировка грузов из одной точки в другую, а вопрос геополитического значения.

"Мы находимся в самом центре Евразийского континента. Азербайджан и страны Центральной Азии создают новые связи, начинающиеся от Китая и простирающиеся до Запада, и в обратном направлении. Я думаю, что сейчас наша страна играет здесь ключевую роль, исходя из ряда важных факторов", - добавил он.