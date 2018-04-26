Хикмет Гаджиев: Построенная по технологиям Чернобыльской Мецаморская АЭС представляет опасность

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "В Международный день памяти жертв Чернобыльской катастрофы мы подтверждаем нашу солидарность с министерствами иностранных дел Украины, Беларуси и России".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что более 7000 человек из Азербайджана приняли участие в ликвидации последствий этой катастрофы.

"Мы также хотели бы привлечь внимание международного сообщества к опасностям, которые создает расположенная на территории Армении Мецаморская атомная электростанция, которая была построена в 1976 году на основе технологии, использовавшейся на Чернобыльской АЭС", - заявил Х. Гаджиев.