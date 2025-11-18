Хикмет Гаджиев поделился видеокадрами с моста Агбенд–Келале
- 18 ноября, 2025
- 19:26
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился видеокадрами с моста Агбенд–Келале через реку Араз.
Как сообщает Report, публикацию в соцсети X он сопроводил следующими словами:
"Зангезурский коридор - на мосту Агбенд–Келале через реку Араз. Важный центр и точка пересечения, соединяющая основные международные транспортные артерии: маршрут Восток-Запад, простирающийся от Шанхая до Лондона, а также Север-Юг и Юг-Запад, соединяющие Индийский океан с Северным морем, а Персидский залив с Черным морем".
Zangezur Corridor —on the Ağbənd–Kəlalə Bridge over the Araz River.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 18, 2025
A pivotal hub and intersection connecting major international transport arteries: the East–West route stretching from Shanghai to London, and the North–South and Southwest routes linking the Indian Ocean with… pic.twitter.com/el0mbSbPDl