    Хикмет Гаджиев поделился видеокадрами с моста Агбенд–Келале

    Внешняя политика
    • 18 ноября, 2025
    • 19:26
    Хикмет Гаджиев поделился видеокадрами с моста Агбенд–Келале

    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился видеокадрами с моста Агбенд–Келале через реку Араз.

    Как сообщает Report, публикацию в соцсети X он сопроводил следующими словами:

    "Зангезурский коридор - на мосту Агбенд–Келале через реку Араз. Важный центр и точка пересечения, соединяющая основные международные транспортные артерии: маршрут Восток-Запад, простирающийся от Шанхая до Лондона, а также Север-Юг и Юг-Запад, соединяющие Индийский океан с Северным морем, а Персидский залив с Черным морем".

    Лента новостей