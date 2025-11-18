İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Hikmət Hacıyev Araz çayı üzərindəki Ağbənd–Kəlalə körpüsündən paylaşım edib

    Xarici siyasət
    • 18 noyabr, 2025
    • 19:22
    Hikmət Hacıyev Araz çayı üzərindəki Ağbənd–Kəlalə körpüsündən paylaşım edib
    Hikmət Hacıyev

    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Araz çayı üzərindəki Ağbənd–Kəlalə körpüsündən paylaşım edib.

    "Reoprt" xəbər verir ki, o bu barədə "X"də yazıb:

    "Zəngəzur Dəhlizi - Araz çayı üzərindəki Ağbənd–Kəlalə körpüsündə. Əsas beynəlxalq nəqliyyat arteriyalarını birləşdirən mühüm mərkəz və kəsişmə nöqtəsi: Şanxaydan Londona qədər uzanan Şərq–Qərb marşrutu, həmçinin Hind okeanını Şimal dənizi ilə, Fars körfəzini isə Qara dənizlə birləşdirən Şimal–Cənub və Cənub-Qərb marşrutları".

    Hikmət Hacıyev Araz çayı Ağbənd-Kəlalə Körpüsü
    Hikmat Hajiyev shares post from Aghband-Kalala bridge over Araz River

    Son xəbərlər

    19:26

    Gürcüstan və ABŞ Dövlət Departamenti "Tramp Marşrutu"nun perspektivlərini müzakirə ediblər

    Region
    19:22

    Hikmət Hacıyev Araz çayı üzərindəki Ağbənd–Kəlalə körpüsündən paylaşım edib

    Xarici siyasət
    19:15
    Foto

    Türkiyəli mütəxəssis Bakıda kamandan oxatma üzrə hakimlik təlimləri keçib

    Fərdi
    19:02

    İslamiada: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi qrupunu birinci sırada başa vurub

    Komanda
    19:02

    Avropa Komissiyasının Ukraynaya maliyyə dəstəyi variantları Aİ ölkələri ilə müzakirə olunacaq

    Digər ölkələr
    18:50

    Ermənistan və Aİ Azərbaycanla sülh gündəliyi fonunda əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Region
    18:50
    Foto

    Azərbaycan Koreya ilə rəqəmsal maliyyə informasiya sisteminin hazırlanmasına dair memorandum imzalayıb

    Maliyyə
    18:46
    Foto

    Bakıda NATO-nun mobil təlim qrupu tərəfindən kurs keçirilir

    Hərbi
    18:38

    Azərbaycan və İran İKT sahəsində işçi qrupun yaradılmasını müzakirə edib

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti