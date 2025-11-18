Hikmət Hacıyev Araz çayı üzərindəki Ağbənd–Kəlalə körpüsündən paylaşım edib
- 18 noyabr, 2025
- 19:22
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Araz çayı üzərindəki Ağbənd–Kəlalə körpüsündən paylaşım edib.
"Reoprt" xəbər verir ki, o bu barədə "X"də yazıb:
"Zəngəzur Dəhlizi - Araz çayı üzərindəki Ağbənd–Kəlalə körpüsündə. Əsas beynəlxalq nəqliyyat arteriyalarını birləşdirən mühüm mərkəz və kəsişmə nöqtəsi: Şanxaydan Londona qədər uzanan Şərq–Qərb marşrutu, həmçinin Hind okeanını Şimal dənizi ilə, Fars körfəzini isə Qara dənizlə birləşdirən Şimal–Cənub və Cənub-Qərb marşrutları".
Zangezur Corridor —on the Ağbənd–Kəlalə Bridge over the Araz River.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 18, 2025
A pivotal hub and intersection connecting major international transport arteries: the East–West route stretching from Shanghai to London, and the North–South and Southwest routes linking the Indian Ocean with… pic.twitter.com/el0mbSbPDl