Хикмет Гаджиев: Азербайджан выводит отношения с США до уровня стратегического партнерства

В ходе визита президента Ильхама Алиева в США 8 августа был подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий повышение уровня отношений между Азербайджаном и США до стратегического партнерства.

Как сообщает Report, об этом сказал в интервью "Baku TV" помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что одним из положений меморандума о взаимопонимании является создание рабочей группы между двумя странами, которая займется подготовкой предложений по повестке и содержанию стратегического партнерства:

"Суть заявления Государственного департамента США заключается в том, что создана рабочая группа по стратегическому партнерству США-Азербайджан. Соответствующая группа существует и в Азербайджане. Соответствующие предложения Азербайджана представлены США. Как отмечается в меморандуме о взаимопонимании, рассматриваются отношения стратегического партнерства между США и Азербайджаном, охватывающие энергетику, транспорт, искусственный интеллект, высокие технологии, оборону, безопасность и другие сферы".

Он также отметил, что официальное письмо-приглашение для участия президента Азербайджана в саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Ереване, еще не поступило: "Во-вторых, в нынешних обстоятельствах мы не думаем, что участие в этом мероприятии на самом высоком уровне в Азербайджане будет возможным".