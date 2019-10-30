Хикмет Гаджиев: Считаем резолюцию Палаты представителей США о т.н. "геноциде армян" предвзятой и несправедливой

"Мы осуждаем принятую Палатой представителей США 296-ую резолюцию о так называемом геноциде армян, и считаем его предвзятой и несправедливой".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Заведующий отделом подчеркнул, что резолюция не имеет никакой политической, правовой и исторической основы и была принята в результате усилий армянских лоббистских групп.

Хикмет Гаджиев отметил, что события, произошедшие в то время, должны изучаться не политиками, а историками.

"Армения и армянские лоббийские круги превратили вымышленный "геноцид армян" в объект политической спекуляции. Тем самым они хотят скрыть преступления, совершенные армянами на Южном Кавказе и в других регионах. Поэтому Армения не принимает предложение Турции о расследовании тех событий со стороны совместной исторической комиссии. Фальсификация истории, попытки «переписывания истории» и ее использование с целью политического давления неприемлемы", - заявил Х. Гаджиев.