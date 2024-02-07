Хикмет Гаджиев: Для Азербайджана военные действия позади - мы восстановили территориальную целостность

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев ответил на провокационные вопросы немецкого издания ZDF и четко обрисовал позицию официального Баку.

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев ответил на провокационные вопросы немецкого издания ZDF и обрисовал позицию официального Баку.

Report представляет вниманию читателей данное интервью:

- В конце прошлого года Ильхам Алиев заявил, что считает азербайджанскими и южные районы Армении. Является ли теперь целью Алиева отвоевание территории у Армении?

- Президент не говорил этого, и я сожалею, что это было неверно истолковано в международных СМИ. В оригинальном заявлении имелось в виду другое. Азербайджанцы всегда жили на территории нынешней Армении. Мои предки тоже жили на территории нынешней Армении. Мы говорим о межличностных контактах. Азербайджанцы также должны иметь право посещать эту территорию, например, культурные места и кладбища. Под этим не подразумеваются территориальные претензии к Армении.

Что касается Зангезурского коридора, то мы надеемся, что Армения выполнит свои обязательства. Согласно Трехстороннему заявлению 2020 года, Армения согласилась предоставить азербайджанцам беспрепятственный доступ из основной территории Азербайджана в Нахчыван. Однако Армения до сих пор не выполнила свое обязательство.

- Обсуждается ли в Азербайджане возможность нанесения военного удара по Армении?

- Нет. Для нас любые военные действия осталось позади, потому что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Азербайджан проводил операции только на своей территории и в соответствии с Уставом ООН, статья 51 которого предусматривает право на самооборону. Не должно быть двойных стандартов и избирательного отношения к территориальной целостности.

- В настоящее время идет дискуссия о Парламентской ассамблее Совета Европы, членом которой является Азербайджан. Это связано с тем, что многие члены парламента критикуют Азербайджан за тенденции во внешней и внутренней политике. Сейчас Азербайджан хочет выйти из этой ассамблеи. Почему?

- Я очень сожалею, что дошло до этого. Но некоторые депутаты в ПАСЕ, особенно из Германии, любят поучать и читать всем нотации. У нас тоже есть большие опасения по поводу некоторых событий на Западе. Например, по вопросу прав мигрантов в ЕС. Мы также обеспокоены последствиями исламофобии и антисемитизма. Но депутаты ПАСЕ хранят молчание по всем этим вопросам и только лишь оскорбляют Азербайджан.

- Это также стало причиной того, что членам ПАСЕ не был предоставлен доступ на выборы?

- У Азербайджана нет обязательств перед ПАСЕ по приглашению наблюдателей на выборы. У нас есть обязательства перед ОБСЕ. Мы сотрудничаем с ней, и в настоящее время представители ОБСЕ находятся в Баку в связи с президентскими выборами. Я сожалею, что некоторые члены ПАСЕ подрывают общий дух сотрудничества в рамках Совета Европы. Не знаю, какие цели стоят за этим. Мы считаем, что это контрпродуктивно. Думаю, что Азербайджан приносил большую пользу в ПАСЕ.

- В ноябре и декабре в Азербайджане были арестованы несколько журналистов за расследование коррупции в правительстве. Их арестовали из-за этих расследований?

- Структуры, которые утверждали, что расследуют коррупцию, сами были вовлечены в нее. Некоторые СМИ получили 300 000 долларов через незаконные каналы отмывания денег для своей деятельности в Азербайджане. У нас также есть законное право спрашивать у медиа-организаций об источниках их финансирования, а эти структуры не обеспечили прозрачности. Они продолжили свою незаконную деятельность по отмыванию денег, используя незаконные источники за пределами Азербайджана.