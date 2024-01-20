Гаджиев: Как ни странно, отдавший приказ убивать невинных жителей Баку Горбачев удостоен Нобелевской премии мира
Гаджиев: Как ни странно, отдавший приказ убивать невинных жителей Баку Горбачев удостоен Нобелевской премии мираКрасные гвоздики стали символом "Черного Января", сопротивления и стремления народа Азербайджана к независимости.
Красные гвоздики стали символом "Черного Января", сопротивления и стремления народа Азербайджана к независимости.
Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети "Х".
"Как ни странно, бывший лидер СССР Михаил Горбачев, отдавший приказ убивать невинных мирных жителей в Баку, был удостоен Нобелевской премии мира спустя пару месяцев в 1990 году", - отметил Хикмет Гаджиев.
Red Carnations became the symbol of Black January 20th, resistance and aspiration for independence of Azerbaijani people.
Ironically, former USSR leader Mikail Gorbachov, who ordered a massacre of innocent civilians in Baku, was awarded with the Nobel Peace Prize a couple of… pic.twitter.com/kwoBvwVShW