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Гаджиев: Как ни странно, отдавший приказ убивать невинных жителей Баку Горбачев удостоен Нобелевской премии мира

Гаджиев: Как ни странно, отдавший приказ убивать невинных жителей Баку Горбачев удостоен Нобелевской премии мира Красные гвоздики стали символом "Черного Января", сопротивления и стремления народа Азербайджана к независимости.
Внешняя политика
20 января 2024 г. 14:11
Гаджиев: Как ни странно, отдавший приказ убивать невинных жителей Баку Горбачев удостоен Нобелевской премии мира

Красные гвоздики стали символом "Черного Января", сопротивления и стремления народа Азербайджана к независимости.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети "Х".

"Как ни странно, бывший лидер СССР Михаил Горбачев, отдавший приказ убивать невинных мирных жителей в Баку, был удостоен Нобелевской премии мира спустя пару месяцев в 1990 году", - отметил Хикмет Гаджиев.

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Версия на английском языке Hikmet Hajiyev: Ironically, Gorbachov, who ordered a massacre of innocent civilians in Baku, was awarded the Nobel Peace Prize
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Bakıda qətliama göstəriş verən Qorbaçovun Nobel Sülh Mükafatına layiq görülməsi qəribədir"

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