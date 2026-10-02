Хикмет Гаджиев: Изменение Конституции Армении - последний шаг к мирному соглашению

Азербайджан ожидает лишь одного последнего шага - внесения изменений в Конституцию Армении, касающихся территориальных претензий к Азербайджану, после чего окончательное мирное соглашение станет реальностью.

Как сообщает Report, об этом помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

По его словам, на Южном Кавказе установились мир и безопасность, однако важно обеспечить их устойчивость.

Он отметил, что продолжавшийся долгие годы армяно-азербайджанский конфликт был урегулирован, и Азербайджан продемонстрировал стратегическое терпение и лидерство.

"Мы всегда говорили, что выиграли войну, но важно было сделать еще одно - выиграть мир. Это действительно было чрезвычайно сложной задачей, требовавшей стратегического мышления, терпения и лидерства президента", - подчеркнул помощник президента.

По словам Гаджиева, сейчас в регионе де-факто существует мир.

"Как сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, мы живем в условиях мира и даже учимся жить в условиях мира. С первых дней нашей независимости у нас не было достаточного мира на земле. Но теперь мы усердно работаем, и сегодня де-факто в регионе существует мир. Однако мир не должен оставаться только на бумаге", - отметил он.

Х. Гаджиев добавил, что для окончательного заключения мирного соглашения ожидается внесение соответствующих изменений в Конституцию Армении.

"Мы ожидаем лишь одного последнего шага - внесения изменений в Конституцию Армении, касающихся территориальных претензий к Азербайджану. После этого, думаю, окончательное мирное соглашение станет реальностью", - сказал он.