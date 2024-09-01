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Хикмет Гаджиев: Пришло время прекратить деятельность пограничной миссии ЕС в Армении

Хикмет Гаджиев: Пришло время прекратить деятельность пограничной миссии ЕС в Армении В настоящее время регламент между сторонами (Арменией и Азербайджаном) согласован. В соответствии с договоренностью создаются основа и рамки для проведения процесса делимитации. Процесс и дальше продолжится на двусторонней основе в условиях взаимопонимани
Внешняя политика
1 сентября 2024 г. 12:15
Хикмет Гаджиев: Пришло время прекратить деятельность пограничной миссии ЕС в Армении

В настоящее время регламент между сторонами (Арменией и Азербайджаном) согласован. В соответствии с договоренностью создаются основа и рамки для проведения процесса делимитации. Процесс и дальше продолжится на двусторонней основе в условиях взаимопонимания. Процесс делимитации границы носит сугубо двусторонний характер.

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Учитывая, что процесс между двумя государствами идет в условиях мира, взаимопонимания, считаем, что нет необходимости в том, чтобы пограничная миссия Европейского Союза действовала вблизи границы Азербайджана с армянской стороны. Пришло время прекратить деятельность этой миссии", - добавил Х.Гаджиев.

Коснувшись последних высказываний премьер-министра Армении Никола Пашиняна, помощник Президента сказал: "Заявления премьер-министра Армении содержат весьма противоречивые моменты, не отражающие действительность. Армения проводит политику милитаризации, это факт. Ряд западных стран, в частности, Франция, оказывают серьезную поддержку Армении в реализации ею политики милитаризации. Это служит созданию напряженности в регионе Южного Кавказа".

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Версия на английском языке EU border mission in Armenia no longer necessary, says Azerbaijani presidential aide
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Aİ missiyasının Ermənistan tərəfdən Azərbaycan sərhədi yaxınlığında fəaliyyət göstərməyinə ehtiyac yoxdur

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