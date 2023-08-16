Хикмет Гаджиев: Действия армянской стороны не подлежат логике и торпедируют мирные переговоры

Азербайджан рассматривает возможность использования дороги Агдам-Ханкенди как для снабжения Карабахского региона страны, так и в более широком контексте будущей реинтеграции населения этой части страны в азербайджанское общество. Но отказ от этого показыв

Азербайджан рассматривает возможность использования дороги Агдам-Ханкенди как для снабжения Карабахского региона страны, так и в более широком контексте будущей реинтеграции населения данной части страны в азербайджанское общество. Но отказ от этого показывает, что армянской стороне гораздо важнее манипулировать международным общественным мнением.

Как передает корреспондент Report из Агдама, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, информируя иностранных дипломатов в ходе поездки в Агдам.

Х.Гаджиев напомнил, что в ходе последних обсуждений с армянами Карабаха была достигнута договоренность о встрече в азербайджанском городе Евлахе с назначенными представителями от Баку и армянских жителей Карабаха. "Частью договоренности было также, что первый конвой с гуманитарным грузом в сопровождении МККК должен был проследовать по Агдам-Ханкенди, а через 24 часа возобновлена работа Лачынской дороги, закрытой на тот момент. К сожалению, в последний момент армянская сторона отказалась", - сказал помощник президента.

По словам помощника президента, данное решение не вписывается ни в какие логические рамки. "Очевидно, важнее было проведение информационной пропаганды, политической манипуляции общественным мнением против Азербайджана, а также вынесение этого вопроса на повестку Совета Безопасности ООН и другие площадки", - сказал он, добавив, что Азербайджан имеет сильные контраргументы, которые будут использованы.

Х.Гаджиев подчеркнул, что вместо того, чтобы искать практические решения вопросов на местах, армянская сторона, а также подчиненное ей сепаратистское образование выбирают другой путь, что, конечно же, не помогает.

"Опять же, дорога [Агдам-Ханкенди] полностью введена в эксплуатацию, и она может облегчить транспортные связи жителей Карабаха. С другой стороны, есть возможность с ее, а также других транспортных коммуникаций помощью, в том числе железной дороги из Агдама, выйти на азербайджанский рынок", - добавил он.