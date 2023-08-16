Хикмет Гаджиев: Агдамская дорога - удобный и жизнеспособный вариант для связи с Карабахом

Дорога Агдам-Ханкенди является более удобной, жизнеспособной дорогой для связи с Карабахом.

Дорога Агдам-Ханкенди является более удобной, жизнеспособной дорогой для связи с Карабахом.

Как передает корреспондент Report из Агдама, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, информируя иностранных дипломатов в ходе поездки в Агдам.

По его словам, данная дорога исторически, геополитически и экономически связывала Карабахского региона Азербайджана с его другими районами, и она является более эффективной и менее затратной по сравнению с Лачынской дорогой, особенно в зимнее время. Лачынская дорога - это сложный серпантин, отметил Х. Гаджиев.

"Азербайджан не строит какие-либо блокпосты и заграждения, Азербайджан строит дороги. Если есть потребность в обеспечении нужд местных жителей, эта дорога введена в эксплуатацию и готова к использованию. Это также подтверждено соответствующими заявлениями ЕС и Международного комитета Красного Креста", - сказал он.