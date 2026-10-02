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    Хикмет Гаджиев: Азербайджан призывает правительство Армении подготовить свое общество к миру

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2026
    • 09:32
    Хикмет Гаджиев: Азербайджан призывает правительство Армении подготовить свое общество к миру

    Азербайджан призывает правительство Армении активно работать над тем, чтобы подготовить свое общество к миру.

    Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

    По его словам, официальный Баку обеспокоен определенными тенденциями в армянском обществе, в частности наличием сил, обладающих значительным влиянием.

    "Еще одним тревожным фактором является то, что реваншистские настроения сохраняются среди армянской молодежи. Это важный момент. Поэтому мы также призываем правительство Армении активно работать над тем, чтобы подготовить свое общество к миру", - сказал он.

    Гаджиев подчеркнул, что со стороны Азербайджана существует стратегическая решимость продолжать мирную повестку, укреплять ее на практике и выстраивать такую архитектуру мира, которая сможет обеспечить долгосрочный мир и стабильность для армянского и азербайджанского народов.

    "Поэтому мы всегда говорим, что хотим заключить этот мир не только с правительством Армении и премьер-министром страны - мы хотим заключить этот мир с армянским народом. И поэтому мы по-прежнему ожидаем изменения Конституции Армении. Безусловно, это внутренний вопрос, и мы полностью воздерживаемся от вмешательства в этот процесс", - добавил он.

    Хикмет Гаджиев Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Региональный форум CAMCA 2026
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