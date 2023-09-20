Хикмет Гаджиев: Азербайджан поддерживает мирную повестку

Азербайджан поддерживает нормализацию отношений с Арменией, но официальный Ереван также должен выполнить свои обязательства

Азербайджан поддерживает нормализацию отношений с Арменией, но официальный Ереван также должен выполнить свои обязательства.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

Он напомнил, что Азербайджан инициировал переговоры по мирному соглашению с Арменией: "Азербайджан поддерживает мирную повестку и скорейшее подписание мирного договора с Арменией".

При этом Х. Гаджиев подчеркнул, что Армения также должна выполнить свои обязательства: "Во-первых, вывести все военные силы с территорий Азербайджана, а также прекратить финансирование незаконного марионеточного режима".