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Ханкенди готов принять саммит ОЭС - ВИДЕО

Ханкенди готов принять саммит ОЭС - ВИДЕО Ханкенди готов принять саммит ОЭС
Внешняя политика
3 июля 2025 г. 15:08
Ханкенди готов принять саммит ОЭС - ВИДЕО

3–4 июля Ханкенди будет в центре внимания всего региона — город впервые принимает саммит лидеров Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Это историческое событие знаменует собой кардинальный поворот в судьбе города, который за последние 30 лет пережил оккупацию и войны.

Проведение форума столь высокого уровня станет не просто дипломатическим событием, а мощным символом стремительного послевоенного возрождения Ханкенди и его выхода на международную арену как новой площадки мира, развития и стратегического партнерства.

Организация экономического сотрудничества, объединяющая 10 государств региона, выбрала Ханкенди не случайно. Этот выбор подчеркивает признание международным сообществом успехов в восстановлении города и его растущего значения как регионального центра.

Report представляет фоторепортаж о динамичном послевоенном преображении Ханкенди и его превращение в центр региональной дипломатии.

ФОТО: Мирджавид Эминоглу

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi ECO sammitini qəbul etməyə hazırdır - VİDEO - FOTOREPORTAJ

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