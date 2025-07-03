Ханкенди готов принять саммит ОЭС - ВИДЕО

3–4 июля Ханкенди будет в центре внимания всего региона — город впервые принимает саммит лидеров Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Это историческое событие знаменует собой кардинальный поворот в судьбе города, который за последние 30 лет пережил оккупацию и войны.
Проведение форума столь высокого уровня станет не просто дипломатическим событием, а мощным символом стремительного послевоенного возрождения Ханкенди и его выхода на международную арену как новой площадки мира, развития и стратегического партнерства.
Организация экономического сотрудничества, объединяющая 10 государств региона, выбрала Ханкенди не случайно. Этот выбор подчеркивает признание международным сообществом успехов в восстановлении города и его растущего значения как регионального центра.
Report представляет фоторепортаж о динамичном послевоенном преображении Ханкенди и его превращение в центр региональной дипломатии.
ФОТО: Мирджавид Эминоглу