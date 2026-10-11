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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В Азербайджане завтра ожидаются дожди

    Экология
    • 11 октября, 2026
    • 12:26
    В Азербайджане завтра ожидаются дожди

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет облачно, преимущественно без осадков. Однако днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 15–18, днем - 21–26 градусов тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70–75%.

    В районах Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода. Однако днем в некоторых восточных районах возможны небольшие кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром местами ожидается туман. Восточный ветер местами будет временами усиливаться.

    Температура воздуха ночью составит 14–18, днем - 21–26 градусов тепла, в горах ночью - 4–9, днем - 13–18 градусов тепла.

    Sabah yağış yağacaq
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