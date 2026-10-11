Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Победитель Ханкендинского ультрамарафона планирует вновь принять участие в соревнованиях в следующем году

    Индивидуальные
    • 11 октября, 2026
    • 12:27
    Победитель Ханкендинского ультрамарафона планирует вновь принять участие в соревнованиях в следующем году

    Планирую принять участие в Международном Ханкендинском ультрамарафоне и в следующем году.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил победитель III Международного Ханкендинского ультрамарафона, грузинский спортсмен Давид Харазишвили.

    Он поблагодарил Азербайджан за высокий уровень организации соревнований.

    "Хочу выразить глубокую благодарность азербайджанскому народу. В каждом регионе, через который мы пробегали, нас встречали с большим воодушевлением и аплодисментами. Что касается организации соревнований, то все было организовано великолепно, на высшем уровне.

    Конечно, дистанция была длинной, и поначалу мне пришлось нелегко. Но за четыре дня я сумел ее преодолеть", - сказал спортсмен.

    Ханкендинский ультрамарафон
    Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonunun qalibi: "Gələn il də yarışa qatılacağam"
    Khankandi Ultramarathon winner plans to return next year
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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