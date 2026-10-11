Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonunun qalibi: "Gələn il də yarışa qatılacağam"
Fərdi
- 11 oktyabr, 2026
- 12:09
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Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonuna gələn il də qatılmağı planlaşdırıram.
Bu fikirləri "Report"un Xankəndinə ezam olunan əməkdaşına III Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonun qalibi, gürcüstanlı atlet David Xarazişvili açıqlamasında deyib.
O, yarışın yüksək təşkilatçılığına görə Azərbaycana minnətdarlıq edib:
"Azərbaycan xalqına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hansı bölgədən keçdiksə, bizi coşqu və alqışlarla qarşıladılar. Təşkilatçılığa gəlincə, möhtəşəm və ideal təşkil olunub".
Marafonçu çətinlik çəkdiyini də etiraf edib:
Düzdür, məsafə uzaq idi və başlayanda bir qədər çətinlik çəkdim. Amma 4 gün ərzində bunu bacardım".
Победитель Ханкендинского ультрамарафона планирует вновь принять участие в соревнованиях в следующем году
Khankandi Ultramarathon winner plans to return next year
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