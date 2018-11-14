Халаф Халафов назначен полномочным представителем Азербайджана по вопросам Каспийского моря

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Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении полномочного представителя Азербайджанской Республики в Рабочей группе высокого уровня по вопросам Каспийского моря.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, 12 августа 2018 года в городе Актау была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря и принято Коммюнике Пятого Каспийского саммита. На основании данных документов главы государств прикаспийских стран в целях эффективного выполнения Конвенции о правовом статусе Каспийского моря приняли решение о создании регулярного пятистороннего консультативного механизма в составе полномочных представителей прикаспийских государств. В соответствии с данным решением министры иностранных дел прикаспийских государств создали Рабочую группу высокого уровня по вопросам Каспийского моря.

Согласно распоряжению, заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Халаф Алы оглу Халафов назначен полномочным представителем Азербайджанской Республики в Рабочей группе высокого уровня по вопросам Каспийского моря.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить прикаспийским государствам уведомление о назначении заместителя министра иностранных дел Азербайджанской Республики Халафа Алы оглу Халафова полномочным представителем Азербайджанской Республики в Рабочей группе высокого уровня по вопросам Каспийского моря.