Халаф Халафов и Беррис Экинджи обсудили двустороннее сотрудничество
Внешняя политика
- 27 ноября, 2025
- 00:04
Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов встретился в Анкаре с заместителем министра иностранных дел Турции Беррисом Экинджи.
Как передает Report, об этом сообщили в посольстве нашей страны в Турции.
На встрече обсуждались текущее состояние азербайджано-турецкого стратегического партнерства, региональные процессы и дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.
