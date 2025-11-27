Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Халаф Халафов и Беррис Экинджи обсудили двустороннее сотрудничество

    Внешняя политика
    • 27 ноября, 2025
    • 00:04
    Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов встретился в Анкаре с заместителем министра иностранных дел Турции Беррисом Экинджи.

    Как передает Report, об этом сообщили в посольстве нашей страны в Турции.

    На встрече обсуждались текущее состояние азербайджано-турецкого стратегического партнерства, региональные процессы и дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.

