Xələf Xələfov Türkiyə XİN başçısının müavini ilə görüşüb
Xarici siyasət
- 26 noyabr, 2025
- 23:55
Azərbaycan Prezidentinin Xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Xələf Xələfov Ankarada Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini Berris Ekinci ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi məlumat yayıb.
Görüşdə Azərbaycan-Türkiyə strateji tərəfdaşlığının mövcud vəziyyəti, regional proseslər və ikitərəfli əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub.
Azerbaycan Cumhurbaşkanının Özel Görevler Temsilcisi Sayın Halef Halefov, Türkiye temasları çerçevesinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Berris Ekinci ile bir araya geldi. Görüşmede, #Azerbaycan-#Türkiye stratejik ortaklığının mevcut durumu, bölgesel gelişmeler ve ikili iş… pic.twitter.com/gWIohfo7c0— Azerbaycan Büyükelçiliği Türkiye (@AzEmbassyTurkey) November 26, 2025
