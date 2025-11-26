İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Xələf Xələfov Türkiyə XİN başçısının müavini ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 26 noyabr, 2025
    • 23:55
    Xələf Xələfov Türkiyə XİN başçısının müavini ilə görüşüb

    Azərbaycan Prezidentinin Xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Xələf Xələfov Ankarada Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini Berris Ekinci ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi məlumat yayıb.

    Görüşdə Azərbaycan-Türkiyə strateji tərəfdaşlığının mövcud vəziyyəti, regional proseslər və ikitərəfli əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub.

    Xələf Xələfov Türkiyə
    Foto
    Халаф Халафов и Беррис Экинджи обсудили двустороннее сотрудничество

    Son xəbərlər

    00:54

    Azərbaycanla İtaliya arasında müxtəlif sahələr üzrə fikir mübadiləsi aparılıb

    Xarici siyasət
    00:46

    KİV: ABŞ CAR-ı G20-nin 2026-cı ildəki sammitinə dəvət etmək niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    00:36

    Ağ Evdə atışmada şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    00:05

    Perunun keçmiş prezidenti 14 il həbs cəzasına məhkum edilib

    Digər ölkələr
    23:55
    Foto

    Xələf Xələfov Türkiyə XİN başçısının müavini ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    23:54

    Rusiya Ordusu Ukraynanın Xerson vilayətinə hücum edib, ölənlər var

    Digər ölkələr
    23:34

    İran və Fransa XİN başçıları nüvə proqramı üzrə danışıqların bərpası imkanını müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    23:21

    Goranboyda daha bir yaşayış binası qəza təhlükəsi ilə əlaqədar söküləcək

    İnfrastruktur
    23:04

    Fransa Senatı 2026-cı il üçün sosial büdcə haqqında qanun layihəsini qəbul edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti