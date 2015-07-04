Халаф Халафов: Азербайджан старается укрепить солидарность между мусульманскими государствами

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел организовало ифтар для послов мусульманских стран в Азербайджане по случаю месяца Рамазан.

Как сообщили Report в министерстве, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов отметил, что Азербайджан, являясь неотъемлемой частью исламского мира, придает большое значение развитию всесторонних связей с мусульманскими странами. Он подчеркнул, что сотрудничество между мусульманскими странами в политической, экономической сферах углубляются с каждым днем.

Х.Халафов заявил, что отношения между Азербайджаном и Организацией исламского сотрудничества (ОИС) развиваются по возрастающей линии. Он отметил, что официальный Баку старается еще больше укрепить солидарность между государствами-членами ОИС.

На встрече был затронут армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский вопрос. Замминистра заявил, что мусульманские страны поддерживают позицию Азербайджана в вопросе урегулирования конфликта, ОИС неоднократно принимала резолюции, отражающие реальность, справедливость, международное право и позицию Азербайджана, и выразил благодарность за эту поддержку.

Х.Халафов пожелал послам мусульманских стран в Азербайджане успехов в работе, благосостояния, счастья и развития их народам.

Выступая от имени послов мусульманских стран в Азербайджане, чрезвычайный и полномочный посол Марокко в Азербайджане Хассан Хами выразил благодарность за организацию ифтара.