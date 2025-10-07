Хакан Фидан: На Южном Кавказе достигнут значительный прогресс в обеспечении мира

Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    07 октября, 2025
    На Южном Кавказе достигнут значительный прогресс в вопросе обеспечения устойчивого мира.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

    Подчеркнув важность превращения тюркского мира в основного актора, формирующего баланс в регионе, он отметил, что сила ОТГ заключается во все более углубляющемся взаимном доверии и сотрудничестве между странами-членами.

    Фидан отметил, что перед лицом региональных и глобальных вызовов Тюркскому миру важно собираться вместе, чтобы своевременно обсуждать, какую позицию они должны занимать и какие совместные шаги предпринимать.

    Он напомнил, что главной темой 12-го Саммита ОТГ в Габале является "региональная безопасность и мир".

    Министр заявил, что прочный мир и долгосрочная стабильность возможны только через постоянную координацию и укрепление партнерства между членами организации.

    Фидан добавил, что путь к достижению этой цели проходит через скоординированные действия в геополитических вопросах, укрепление сотрудничества на международных платформах и выступление единой позицией по ключевым вопросам.

    Глава МИД Турции подчеркнул, что присоединение Турецкой Республики Северного Кипра к ОТГ в качестве наблюдателя в 2022 году укрепило единство тюркского мира.

    Он также отметил значительный прогресс в обеспечении устойчивого мира на Южном Кавказе, заявив, что Турция с удовлетворением восприняла Вашингтонскую декларацию между Азербайджаном и Арменией.

    Министр добавил, что эта положительная динамика будет способствовать открытию новых транспортных и коммуникационных линий в регионе, а также усилиям по возрождению исторического маршрута Шелкового пути.

