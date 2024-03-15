Хакан Фидан: Азербайджан и Армения очень близки к заключению мирного договора

Азербайджан и Армения очень близки к заключению мирного договора.

Азербайджан и Армения очень близки к заключению мирного договора.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время выступления на Xl Глобальном Бакинском форуме.

По его словам, бывшая Минская группа ОБСЕ 30 лет лишь тянула время: "Азербайджан освободил свои земли от оккупации в результате Второй карабахской войны и антитеррористических мер".

Фидан отметил, что после восстановления Азербайджаном территориальной целостности для установления долгосрочного мира странами региона была создана платформа "3+3".

"В рамках платформы "3+3" уже состоялись две встречи. Мы понимаем позицию наших грузинских друзей, но будем рады их участию в данном формате. В этом году мы проведем третью встречу в Турции", - сказал он.