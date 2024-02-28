Гватемала назначит почетного консула в Азербайджане

Гватемала планирует назначить почетного консула в Азербайджане.

Гватемала планирует назначить почетного консула в Азербайджане.

Об этом в интервью анкарскому бюро Report заявил посол Гватемалы в Азербайджане и Турции Хайро Давид Эстрада Барриос.

По его словам, Гватемала работает над продвижением своих возможностей во многих странах, одной из которых является Азербайджан.

"Я надеюсь, что в будущем обе страны смогут открыть посольства на взаимной основе, так как сегодня Гватемала представлена в Азербайджане через Турцию, а Азербайджан - в Гватемале посредством дипмиссии в Мексике. На первом этапе мы хотим назначить почетного консула в Азербайджане и уже действуем в этом направлении", - сказал он.