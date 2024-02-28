О нас

Гватемала назначит почетного консула в Азербайджане

Гватемала назначит почетного консула в Азербайджане Гватемала планирует назначить почетного консула в Азербайджане.
Внешняя политика
28 февраля 2024 г. 16:07
Гватемала назначит почетного консула в Азербайджане

Гватемала планирует назначить почетного консула в Азербайджане.

Об этом в интервью анкарскому бюро Report заявил посол Гватемалы в Азербайджане и Турции Хайро Давид Эстрада Барриос.

По его словам, Гватемала работает над продвижением своих возможностей во многих странах, одной из которых является Азербайджан.

"Я надеюсь, что в будущем обе страны смогут открыть посольства на взаимной основе, так как сегодня Гватемала представлена в Азербайджане через Турцию, а Азербайджан - в Гватемале посредством дипмиссии в Мексике. На первом этапе мы хотим назначить почетного консула в Азербайджане и уже действуем в этом направлении", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qvatemala Azərbaycana fəxri konsul təyin edəcək

Самое важное

Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
27 февраля 2024 г. 18:47
Президент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
ФотоПрезидент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
26 февраля 2024 г. 22:23
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
26 февраля 2024 г. 20:39
Репортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
ФотоРепортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
26 февраля 2024 г. 11:35
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
25 февраля 2024 г. 21:06
Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
22 февраля 2024 г. 02:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi