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Гваделупа и БИГ подписали меморандум о сотрудничестве

Гваделупа и БИГ подписали меморандум о сотрудничестве Гваделупа и Бакинская инициативная группа (БИГ) подписали меморандум о сотрудничестве.
Внешняя политика
25 июня 2025 г. 12:00
Гваделупа и БИГ подписали меморандум о сотрудничестве

Гваделупа и Бакинская инициативная группа (БИГ) подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report, документ был подписан в рамках проходящей в Баку международной тематической конференции "К деколонизации Гваделупы: Вызовы и перспективы".

11:56

Гваделупа и Бакинская инициативная группа (БИГ) подпишут меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов на международной конференции в Баку, посвященной деколонизации Гваделупы.

Он отметил, что сотрудничество с Гваделупой охватывает не только политическую сферу, но и экологию и другие направления.

Аббасов также подчеркнул, что БИГ регулярно готовит отчеты по французскому колониализму и представляет их в ООН.

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Версия на английском языке ФотоGuadeloupe and BIG ink memo on cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоQvadelup və BTQ arasında əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb - YENİLƏNİB

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