Гваделупа и БИГ подписали меморандум о сотрудничестве

Гваделупа и Бакинская инициативная группа (БИГ) подписали меморандум о сотрудничестве.

Гваделупа и Бакинская инициативная группа (БИГ) подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report, документ был подписан в рамках проходящей в Баку международной тематической конференции "К деколонизации Гваделупы: Вызовы и перспективы".

11:56

Гваделупа и Бакинская инициативная группа (БИГ) подпишут меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов на международной конференции в Баку, посвященной деколонизации Гваделупы.

Он отметил, что сотрудничество с Гваделупой охватывает не только политическую сферу, но и экологию и другие направления.

Аббасов также подчеркнул, что БИГ регулярно готовит отчеты по французскому колониализму и представляет их в ООН.