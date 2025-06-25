Гваделупа и БИГ подписали меморандум о сотрудничестве

Гваделупа и Бакинская инициативная группа (БИГ) подписали меморандум о сотрудничестве.
Как сообщает Report, документ был подписан в рамках проходящей в Баку международной тематической конференции "К деколонизации Гваделупы: Вызовы и перспективы".
11:56
Гваделупа и Бакинская инициативная группа (БИГ) подпишут меморандум о сотрудничестве.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов на международной конференции в Баку, посвященной деколонизации Гваделупы.
Он отметил, что сотрудничество с Гваделупой охватывает не только политическую сферу, но и экологию и другие направления.
Аббасов также подчеркнул, что БИГ регулярно готовит отчеты по французскому колониализму и представляет их в ООН.