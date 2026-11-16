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    Десятки стран призвали РФ прекратить удары по энергетике Украины из-за высокого риска ядерной аварии

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 18:52
    Десятки стран призвали РФ прекратить удары по энергетике Украины из-за высокого риска ядерной аварии

    Риск ядерной аварии в Украине этой зимой возрастает из-за продолжающихся российских атак на энергетическую инфраструктуру страны.

    Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении представителей органов ядерной безопасности 38 стран, с которым ознакомилось агентство Reuters.

    Регуляторы призвали Россию прекратить удары по энергетическим объектам и инфраструктуре, необходимой для безопасной работы украинских атомных электростанций.

    "Вместе мы... выражаем глубокую обеспокоенность растущими рисками для ядерной безопасности, связанными с войной России против Украины и продолжающимися атаками на энергетическую инфраструктуру страны. (Мы) считаем, что России необходимо срочно прекратить атаки на ядерные объекты Украины и энергетическую инфраструктуру, необходимую для их безопасной эксплуатации", - говорится в заявлении.

    Главная угроза связана с возможными перебоями электроснабжения, необходимого для охлаждения ядерного топлива и предотвращения аварий. По оценке главы европейских и североевропейских объединений органов радиационной безопасности Пера Странда, в худшем сценарии масштабное отключение электроэнергии может затронуть все девять действующих реакторов Украины и привести к выбросу радиоактивных веществ.

    По его словам, избежать такого развития событий можно, если принять меры уже сейчас и добиться прекращения атак на энергетическую инфраструктуру. В противном случае европейским странам необходимо подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям.

    В Украине расположены четыре атомные электростанции, три из которых продолжают работу и, по данным Reuters, обеспечивают около 80% потребляемой этой зимой электроэнергии. Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, находится под контролем России и не вырабатывает электричество, однако для охлаждения ядерного топлива ей требуется внешнее энергоснабжение.

    По данным МАГАТЭ, с начала войны Запорожская АЭС 27 раз теряла внешнее электроснабжение и была вынуждена переходить на аварийные дизель-генераторы. В настоящее время станция получает электричество по одной внешней линии электропередачи.

    Заявление подано от именит представителей HERCA, WENRA и NORA, объединяющих органы ядерного и радиационного регулирования 38 стран, включая государства ЕС, США, Великобританию, Канаду и Японию.

    Российско-украинский конфликт Ядерная энергетика
    Rusiya nüvə qəzası riskinə görə Ukrayna enerji infrastrukturuna zərbələri dayandırmağa çağırılıb
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