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    Ильхам Алиев COP31

    Ушаков назвал условие участия ЕС в переговорах по Украине

    В регионе
    • 16 ноября, 2026
    • 19:17
    Ушаков назвал условие участия ЕС в переговорах по Украине

    Вопрос об участии представителей Европы в переговорах по Украине можно будет ставить после того, как они четко просигнализируют о своих пожеланиях и предложениях относительно урегулирования российско-украинского конфликта.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    "Когда мы получим четкие сигналы от европейцев, чего они, собственно, хотят, и что они могут конструктивного и содержательного предложить для успеха урегулирования на Украине, тогда встанет вопрос, наверное, об их участии", - сказал Ушаков.

    По его словам, расширение формата трехсторонних переговоров по ситуации в Украине с Москвой не согласовывалось. Он отметил, что в следующем раунде запланировано участие РФ. Украины и США.

    "Вы знаете, сейчас идет речь о проведении очередного раунда в трехстороннем формате. Эти переговоры возобновились в Абу-Даби несколько дней назад и условлено их продолжить, но дата пока не согласована", - отметил дипломат.

    Юрий Ушаков Российско-украинский конфликт
    Uşakov Aİ-nin Ukrayna üzrə danışıqlarda iştirakı şərtini açıqlayıb
    44 filmi
    44 filmi

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