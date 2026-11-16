Ушаков назвал условие участия ЕС в переговорах по Украине

Вопрос об участии представителей Европы в переговорах по Украине можно будет ставить после того, как они четко просигнализируют о своих пожеланиях и предложениях относительно урегулирования российско-украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Когда мы получим четкие сигналы от европейцев, чего они, собственно, хотят, и что они могут конструктивного и содержательного предложить для успеха урегулирования на Украине, тогда встанет вопрос, наверное, об их участии", - сказал Ушаков.

По его словам, расширение формата трехсторонних переговоров по ситуации в Украине с Москвой не согласовывалось. Он отметил, что в следующем раунде запланировано участие РФ. Украины и США.

"Вы знаете, сейчас идет речь о проведении очередного раунда в трехстороннем формате. Эти переговоры возобновились в Абу-Даби несколько дней назад и условлено их продолжить, но дата пока не согласована", - отметил дипломат.