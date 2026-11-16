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    Трамп не возражал бы против возвращения Хуанга на пост главы Nvidia

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 19:00
    Трамп не возражал бы против возвращения Хуанга на пост главы Nvidia

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражал бы против восстановления Дженсена Хуанга в должности генерального директора американской корпорации Nvidia.

    Как передает Report, об этом он сообщил журналистам, покидая Белый дом и направляясь на Аляску.

    При этом американский президент отметил, что Дженсен Хуанг извлек важный урок.

    После ухода Хуанга Трамп выразил поддержку кандидатуре бывшего генерального директора Apple Тима Кука на пост главы Nvidia.

    Об отставке Дженсена Хуанга стало известно 12 ноября. Поводом для его ухода стали публикации СМИ о его предположительной связи с однофамилицей Элис, которую американские спецслужбы подозревают в шпионаже в пользу Китая.

    Дональд Трамп Дженсен Хуанг Nvidia Соединенные Штаты Америки (США)
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    44 filmi

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