Трамп не возражал бы против возвращения Хуанга на пост главы Nvidia
Другие страны
- 16 ноября, 2026
- 19:00
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражал бы против восстановления Дженсена Хуанга в должности генерального директора американской корпорации Nvidia.
Как передает Report, об этом он сообщил журналистам, покидая Белый дом и направляясь на Аляску.
При этом американский президент отметил, что Дженсен Хуанг извлек важный урок.
После ухода Хуанга Трамп выразил поддержку кандидатуре бывшего генерального директора Apple Тима Кука на пост главы Nvidia.
Об отставке Дженсена Хуанга стало известно 12 ноября. Поводом для его ухода стали публикации СМИ о его предположительной связи с однофамилицей Элис, которую американские спецслужбы подозревают в шпионаже в пользу Китая.
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